Metromall inaugura sus Zonas Mundialistas: El punto de encuentro definitivo para vivir la pasión del fútbol

Metromall ha dado un paso adelante en su oferta de entretenimiento con la presentación oficial de sus Zonas Mundialistas, una iniciativa pensada para unir a los visitantes a través de la pasión del fútbol. Desde el 28 de mayo de 2026, el centro comercial se transforma en el escenario ideal donde la convivencia y las experiencias interactivas cobran vida. La propuesta cuenta con tres espacios temáticos diseñados para ofrecer momentos memorables. Esta iniciativa ha sido posible gracias al patrocinio estratégico de marcas de gran trayectoria como Zambos y Claro, quienes buscan potenciar la experiencia de todos los asistentes.

Para quienes buscan diversión activa, la Fan Zone Experience ofrece dinámicas familiares de lunes a domingo, en un horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. El costo de ingreso a esta área es de L80.00, garantizando una experiencia de calidad y entretenimiento constante para grandes y chicos. Por otro lado, los visitantes también podrán disfrutar de la Fan Zone Foodcourt y el Mirador, espacios que estarán habilitados diariamente con acceso totalmente gratuito. Estos puntos han sido creados para disfrutar de los partidos en un ambiente ambientado con la temática mundialista, ideal para capturar momentos especiales.