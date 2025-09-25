Mentorías Mujeres BAC gradúa y premia a emprendedoras en su sexta edición

BAC, en colaboración con la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), celebró la graduación y premiación de la sexta edición del programa Mentorías Mujeres BAC, una iniciativa que ha marcado un hito en el impulso del emprendimiento femenino en Honduras. Este evento reunió a emprendedoras, mentores y altos ejecutivos en un ambiente de celebración que reafirma el compromiso de la institución con el desarrollo económico y social del país. En su versión 3.0, Mentorías Mujeres BAC evolucionó para ofrecer una experiencia de formación más integral y alineada a las necesidades actuales del mercado. Las participantes recibieron capacitaciones en habilidades blandas, transformación digital, modelos de negocio, marketing digital y finanzas, fortaleciendo así sus competencias para enfrentar los retos de la economía moderna.

Como elemento diferenciador, el programa incluyó mentorías personalizadas de colaboradores de BAC, asesoría para la inclusión financiera, acceso a soluciones diseñadas para mujeres empresarias y la posibilidad de participar en ferias de emprendimiento. Además, las emprendedoras tuvieron la oportunidad de optar a capital semilla, un recurso crucial para impulsar el crecimiento de sus negocios. Tras una evaluación rigurosa de los planes de inversión presentados, un jurado conformado por altos ejecutivos de BAC seleccionó a las tres ganadoras de esta edición. El primer lugar fue otorgado a Adriana Rivera, con su negocio Adriana Rivera Nails Studio; el segundo lugar a Eliana Cerna, de Baroque; y el tercer lugar a Francis Mejía, con Le Trazos Creative. Estas empresarias recibirán capital semilla para consolidar y escalar sus proyectos.