Loveo llega a transformar la manera de cobrar remesas en Honduras

Con el compromiso de transformar la experiencia de recibir y cobrar remesas, se presentó oficialmente en Honduras, Loveo, una nueva empresa remesadora que ofrece una servicio único, simple y conveniente para miles de familias que dependen de estos servicios a diario. Durante el evento de lanzamiento, los directivos de Loveo compartieron la visión y propuesta de valor que distingue a esta nueva empresa: ofrecer un proceso más simple, más rápidos y sin complicaciones, diseñado a detalle para brindar una experiencia única a nuestros clientes.

"El tiempo es el valor más importante para nuestros clientes. Por eso en Loveo, creemos que los hondureños no deberían perder tiempo valioso haciendo largas filas, movilizándose largas distancias o sentirse limitado por horarios restringidos. "Queremos que puedan recibir su dinero de forma inmediata, segura y cercana", expresó Mustapha Nahouli, Gerente General de Loveo. Una de las principales fortalezas operativas de Loveo es su alianza estratégica con Loto, lo que permite contar con más de 2,000 puntos de atención en todo el país, presencia en los 18 departamentos y cobertura en más de 240 municipios, atendiendo en horarios extendidos de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, los 365 días del año.

Por su parte, la Directora Comercial y de Mercadeo, Joan Marie Funes Linck, explicó que Loveo fue concebida como una empresa centrada en el cliente: “Queremos facilitar una experiencia marcada por la confianza, la eficiencia y la cercanía. Nuestro proceso es claro: el cliente solo debe presentar su DNI, brindar el código de su remesa y, en menos de un minuto, tiene su dinero en mano. Así de simple, como dice nuesto eslogan, Sin Mucha Vuelta.” Loveo ha establecido alianzas estratégicas con remesadoras internacionales como Ria, Barri, Viamericas, UniTeller/More y Transfast, las cuales han confiado en la capacidad operativa e infraestructura tecnológica de la empresa para ampliar el alcance e impacto de sus servicios en Honduras.

A través de procesos automatizados, una red nacional sólida y una filosofía de servicio centrada en la experiencia del usuario, Loveo busca no solo posicionarse como el servicio más confiable para recibir y cobrar remesas, sino también como un aliado para el desarrollo de las comunidades y la calidad de vida de los hondureños. “Nuestra visión va más allá del servicio. Queremos ser un motor de transformación, un canal de apoyo para las familias y un actor que contribuya al desarrollo económico y social del país. Este es solo el inicio de una historia más grande que estamos construyendo juntos”, finalizó Nahouli.