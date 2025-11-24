La Curacao y RadioShack lanzan ofertas imperdibles en la Temporada Black

Grupo Unicomer dio inicio a su esperada Temporada Black, la semana más anticipada del año para miles de consumidores en busca de las mejores ofertas. A través de sus reconocidas marcas La Curacao, Óptica La Curacao y RadioShack, la compañía anunció descuentos que alcanzan el 50% y hasta el 60% en una amplia variedad de productos, convirtiendo esta temporada en la oportunidad ideal para renovar el hogar, actualizar dispositivos tecnológicos o adquirir accesorios de salud visual. Además de los atractivos precios, uno de los grandes protagonistas de la jornada es la oferta de financiamiento accesible a través de los programas Credioportunidad en La Curacao y Óptica La Curacao, y Credishack en RadioShack. Estas opciones permiten a los clientes comprar hoy y comenzar a pagar hasta el año 2026, una ventaja diseñada para que más familias puedan aprovechar la temporada sin afectar sus presupuestos inmediatos.

Para quienes compran por primera vez utilizando estos programas de crédito, la experiencia es aún más atractiva. Los nuevos clientes reciben una gift card de 1,000 lempiras, que pueden utilizar para complementar su compra o adquirir futuros productos. Esta promoción se convierte en un incentivo adicional para quienes desean estrenar o sorprender a alguien en esta época. La Curacao refuerza además su compromiso de ofrecer los mejores precios del mercado. La marca asegura que ningún establecimiento ofrecerá precios más bajos y, en caso de que un cliente encuentre una oferta mejor, La Curacao no solo igualará el precio, sino que entregará el 110% de la diferencia, reafirmando así su apuesta por la transparencia y el beneficio directo al consumidor.