La Colonia inaugura su tienda número 70 en la salida al sur de Tegucigalpa

Supermercados La Colonia celebró la inauguración de su tienda número 70 en la salida al sur de Tegucigalpa, marcando un nuevo hito en su trayectoria de expansión y reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de Honduras. La apertura consolida la presencia de la cadena en una de las zonas de mayor crecimiento de la capital, acercando su propuesta de valor a más familias. El proyecto representa una inversión que supera los 50 millones de lempiras y la creación de más de 40 empleos directos y 80 indirectos, un impulso significativo para la economía local. Con esta iniciativa, la empresa continúa generando oportunidades para la población, especialmente para los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral.

La nueva tienda, ubicada en la plaza San Sebastián, km 4, salida al sur, se distingue por su moderna infraestructura de más de 1,000 m², diseñada bajo estándares de eficiencia energética y prácticas sostenibles. Estas características reflejan el enfoque ambiental y la responsabilidad social corporativa que La Colonia ha integrado en sus operaciones en todo el país. Como en el resto de sus establecimientos, los visitantes encontrarán una amplia variedad de productos para el hogar y el consumo diario, en un ambiente cómodo y accesible. El punto también ofrece más de 40 espacios de estacionamiento y servicios complementarios como cajero automático Banred 24 y Banco Ficohsa, brindando mayor conveniencia y una experiencia integral de compra.