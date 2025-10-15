INPREMA realiza el II Encuentro Cultural de Terapia Ocupacional para docentes jubilados

Docentes jubilados y pensionados provenientes de distintas regiones del país se reunieron en Tegucigalpa para participar en el II Encuentro Cultural de Terapia Ocupacional, una iniciativa organizada por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) a través de su Departamento de Servicios Sociales. Este evento se consolida como un espacio de reencuentro, aprendizaje y bienestar, donde los maestros que dedicaron su vida a la educación ahora disfrutan de nuevas experiencias que enriquecen su retiro.

El encuentro promueve el concepto de una jubilación activa y plena, basada en el fortalecimiento del cuerpo, la mente y las relaciones sociales. A lo largo de la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de involucrarse en una variada oferta de talleres y terapias ocupacionales diseñadas para estimular la creatividad, la energía y la convivencia entre colegas.

Las actividades incluyeron pintura, música de marimba, danza folclórica, coro, guitarra, teclado, teatro, musicoterapia, yoga, zumba, fútbol y defensa personal, entre otras. Cada taller se desarrolló con un enfoque lúdico y participativo, incentivando a los asistentes a redescubrir sus talentos, adquirir nuevas habilidades y mantener una rutina activa que beneficie su salud física y emocional.

A través de este tipo de iniciativas, el INPREMA reafirma su compromiso con el magisterio nacional, demostrando que el retiro no significa inactividad, sino una nueva etapa para seguir creciendo y compartiendo. El instituto busca ofrecer espacios donde los docentes jubilados puedan continuar disfrutando de experiencias significativas, fortaleciendo su bienestar integral y su sentido de comunidad.

Mantener una vida activa y saludable después de la jubilación resulta fundamental para preservar la autonomía, el equilibrio emocional y la motivación personal. Los programas de terapia ocupacional, además de aportar beneficios físicos, contribuyen al fortalecimiento del autoestima y la integración social, factores clave para un envejecimiento digno y feliz.