Injupemp garantiza el pago de pensiones y aclara el alcance de su reciente inversión

Frente a la circulación de mensajes que despertaron inquietud pública, las autoridades del Injupemp emitieron un pronunciamiento formal para transmitir certeza con cifras concretas a los sectores jubilados y cotizantes. La entidad precisó que la reciente compra de acciones preferentes apenas constituye el 2.2% de su portafolio global.

En ese sentido, se subrayó que los recursos institucionales se encuentran repartidos estratégicamente entre diversos instrumentos e instituciones financieras. Debido a este esquema de diversificación, ninguna operación individual tiene la capacidad de condicionar ni poner en riesgo el desembolso regular de los beneficios previsionales.

Asimismo, el organismo aclaró que este tipo de colocaciones de capital corresponde a una práctica habitual y técnica de la institución que trasciende a las administraciones de turno. Como precedente, se recordó que entre los años 2022 y 2025 se ejecutaron siete operaciones superiores a 500 millones de lempiras, que incluyeron seis adquisiciones de bonos gubernamentales y una inversión por 986 millones de lempiras en títulos de la banca privada.

Respecto a la transacción en debate, se remarcó que el proceso superó rigurosos filtros de debida diligencia en los ámbitos interno y externo. Dichas evaluaciones contaron con la fiscalización y el aval técnico de los entes reguladores y supervisores competentes del sistema financiero nacional.

En el plano de los rendimientos, el Injupemp detalló que la colocación generará un dividendo anual del 9.5% sobre el monto invertido, cuyos pagos semestrales comenzarán a percibirse en junio de 2027. Estos ingresos adicionales ingresarán directamente para fortalecer la sostenibilidad financiera de largo plazo del fondo.

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Por último, las autoridades exhortaron a los derechohabientes a informarse mediante los canales oficiales y desestimar campañas de desinformación promovidas por intereses políticos. La institución reiteró su deber de custodiar el patrimonio de los trabajadores y mantener una política de rendición de cuentas permanente.