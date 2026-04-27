Grupo Kapa 7 marca un hito histórico en la ciberseguridad de Honduras

Grupo Kapa 7, empresa con más de 17 años de sólida trayectoria en infraestructura tecnológica y soluciones de defensa digital, ha anunciado un avance sin precedentes en el mercado nacional. La organización se posiciona hoy como la única empresa hondureña en el rubro de ciberseguridad en implementar la exigente norma internacional ISO/IEC 27001:2022, reafirmando su liderazgo y compromiso con la protección de los activos digitales. Este paso estratégico marca una transición fundamental para la compañía, que deja atrás los modelos de seguridad reactiva para consolidarse en un enfoque de gestión preventiva y certificada. En un ecosistema donde los ciberriesgos evolucionan con rapidez y sofisticación, esta metodología permite a la empresa anticiparse a las amenazas, garantizando una respuesta robusta y estructurada ante cualquier eventualidad.

La adopción del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) valida que todas las operaciones de la firma se ejecutan bajo controles rigurosos, medibles y auditables. Este nuevo marco operativo asegura la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que gestionan, ofreciendo una tranquilidad inigualable a sus clientes en un entorno donde los datos son el activo más valioso. Reivyn Cálix, CEO de Grupo Kapa 7, destacó que esta certificación trasciende el reconocimiento comercial. Para el directivo, se trata de la evidencia tangible de un compromiso permanente con la excelencia y la confianza. Al ser los únicos en el país en integrar este estándar en su sector, la organización envía un mensaje contundente al mercado: la seguridad de sus clientes es la prioridad absoluta.