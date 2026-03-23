Grupo Flores inaugura mejoras en la Escuela Enciende una Luz en Tegucigalpa

El evento de entrega oficial, celebrado este miércoles en Tegucigalpa, marca un hito en el desarrollo de la comunidad de Altos de Santa Rosa. Grupo Flores, líder en movilidad y compromiso social, presentó las mejoras realizadas en la Escuela Enciende una Luz, un espacio que ahora cuenta con instalaciones renovadas para el bienestar de sus alumnos. Esta obra no es un esfuerzo aislado, sino el fruto del torneo “Jugando por la Educación 2025”. Dicha iniciativa fue diseñada para fomentar la participación juvenil y fortalecer el sector educativo a través de la sana competencia deportiva, demostrando que el talento en la cancha puede traducirse en beneficios directos para la sociedad.

El proyecto de infraestructura consistió específicamente en la construcción de cuatro pisos para las instalaciones del centro educativo. Antes de esta intervención, la institución carecía de este recurso esencial, por lo que la obra representa un cambio radical en la calidad del entorno físico donde los niños reciben sus clases diariamente. La nueva edificación permitirá optimizar las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento general del espacio escolar. Al proporcionar un lugar más digno y estructurado, se beneficia directamente no solo a los estudiantes y docentes, sino también a las familias del sector que ven en la escuela el motor de superación de sus hijos.