Gasolineras UNO y BASF fortalecen la formación técnica del sector automotriz hondureño

En el marco de su compromiso continuo con la innovación y el desarrollo del mercado automotriz en el país, Gasolineras UNO formalizó una importante jornada de actualización técnica en colaboración con la multinacional química BASF. La actividad estuvo dirigida especialmente al personal técnico y comercial de las concesionarias de Grupo Q en todo el territorio nacional. El objetivo principal consistió en acercar el conocimiento especializado sobre la tecnología de combustibles a quienes atienden e informan diariamente a los propietarios de vehículos.
Durante el desarrollo de las sesiones formativas, expertos internacionales de BASF expusieron en detalle el funcionamiento de los aditivos modernos para combustibles y su impacto positivo en el rendimiento mecánico. Se explicaron las características clave de la tecnología Dynamax+, analizando cómo sus componentes contribuyen a la protección del motor y a la optimización del consumo de carburante. Asimismo, los asistentes pudieron revisar las especificaciones particulares aplicables a los diversos modelos y tipos de vehículos que circulan en el mercado.
El espacio de capacitación no se limitó a la exposición teórica, sino que incluyó dinámicas de consulta en las que los participantes resolvieron dudas operativas y operacionales. Esta interacción permitió a los colaboradores de Grupo Q adquirir herramientas fundamentadas para explicar con mayor precisión los beneficios de los carburantes de última generación. De este modo, las concesionarias refuerzan la capacidad de su personal para ofrecer un servicio posventa y de orientación mucho más riguroso y transparente.
Esta colaboración pone de manifiesto la visión de Gasolineras UNO de articular alianzas de alto valor agregado dentro de la cadena automotriz. Al compartir saberes con la red de distribuidores y talleres, la compañía fomenta un ecosistema comercial enfocado en la educación técnica y el beneficio directo del usuario final. Los conductores hondureños se benefician al contar con información oportuna para tomar decisiones más acertadas respecto al mantenimiento preventivo de sus automotores.
Al respecto, Roberto Banegas, Coordinador de Mercadeo de Gasolineras UNO, subrayó la relevancia de ir más allá de la simple comercialización de productos. “En Gasolineras UNO creemos que la innovación va más allá de nuestros productos; también consiste en compartir conocimiento y construir relaciones de valor con nuestros aliados. A través de iniciativas como esta, buscamos que las concesionarias cuenten con información técnica que les permita orientar mejor a sus clientes y que, a su vez, los consumidores conozcan los beneficios de tecnologías como Dynamax+”, afirmó el ejecutivo durante la jornada.
Con el respaldo científico de BASF, Gasolineras UNO consolida su posicionamiento estratégico como un referente de calidad y educación en el rubro de los carburantes. La empresa reafirmó su intención de continuar promoviendo actividades de capacitación que dinamicen el sector, fortalezcan la confianza del consumidor y garanticen un estándar superior en la atención al cliente en todo el territorio hondureño.