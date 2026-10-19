Gasolineras UNO y BASF fortalecen la formación técnica del sector automotriz hondureño

En el marco de su compromiso continuo con la innovación y el desarrollo del mercado automotriz en el país, Gasolineras UNO formalizó una importante jornada de actualización técnica en colaboración con la multinacional química BASF. La actividad estuvo dirigida especialmente al personal técnico y comercial de las concesionarias de Grupo Q en todo el territorio nacional. El objetivo principal consistió en acercar el conocimiento especializado sobre la tecnología de combustibles a quienes atienden e informan diariamente a los propietarios de vehículos. Durante el desarrollo de las sesiones formativas, expertos internacionales de BASF expusieron en detalle el funcionamiento de los aditivos modernos para combustibles y su impacto positivo en el rendimiento mecánico. Se explicaron las características clave de la tecnología Dynamax+, analizando cómo sus componentes contribuyen a la protección del motor y a la optimización del consumo de carburante. Asimismo, los asistentes pudieron revisar las especificaciones particulares aplicables a los diversos modelos y tipos de vehículos que circulan en el mercado.

El espacio de capacitación no se limitó a la exposición teórica, sino que incluyó dinámicas de consulta en las que los participantes resolvieron dudas operativas y operacionales. Esta interacción permitió a los colaboradores de Grupo Q adquirir herramientas fundamentadas para explicar con mayor precisión los beneficios de los carburantes de última generación. De este modo, las concesionarias refuerzan la capacidad de su personal para ofrecer un servicio posventa y de orientación mucho más riguroso y transparente. Esta colaboración pone de manifiesto la visión de Gasolineras UNO de articular alianzas de alto valor agregado dentro de la cadena automotriz. Al compartir saberes con la red de distribuidores y talleres, la compañía fomenta un ecosistema comercial enfocado en la educación técnica y el beneficio directo del usuario final. Los conductores hondureños se benefician al contar con información oportuna para tomar decisiones más acertadas respecto al mantenimiento preventivo de sus automotores.