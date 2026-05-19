Fundación Alan E. Flores y United Way inauguraron el proyecto Entornos Escolares Seguros en San Pedro Sula

La seguridad de las futuras generaciones ha cobrado un nuevo e importante impulso en la zona norte de Honduras gracias a una valiosa cooperación institucional. En un esfuerzo coordinado por salvaguardar la integridad de los estudiantes, se ha puesto en marcha un plan integral que aborda una de las problemáticas urbanas más sensibles y urgentes del entorno escolar. La firma de este compromiso social se materializó de forma oficial en el Centro de Educación Básica José Trinidad Cabañas, situado en el emblemático barrio Guamilito de la ciudad de San Pedro Sula. El centro educativo se convierte así en el epicentro de un modelo que aspira a replicarse en otras instituciones del país centroamericano.

El propósito medular de este programa consiste en fortalecer de manera integral la seguridad vial en las zonas circundantes a los centros de estudio. Esto se logrará a través de la instalación de señalización vial adecuada y la ejecución de diversas medidas preventivas diseñadas para disminuir de forma notable el riesgo de siniestros viales. La relevancia de esta intervención radica en la preocupante realidad nacional, donde los incidentes viales se mantienen de forma persistente como una de las causas principales de mortalidad. Esta problemática afecta de manera alarmante y desproporcionada a la población infantil en las diferentes comunidades del territorio hondureño.