Frí...íto Natura´s transforma promoción en apoyo real con donación de pupitres

Frí...íto Natura´s anunció la donación de cientos de pupitres destinados a centros educativos de Honduras, como parte del compromiso asumido durante la promoción “Loto en Lata Frí...íto Natura´s”, realizada en el último trimestre de 2025. Con esta acción, la marca reafirma su propósito de alimentar, invertir y confiar en el futuro del país, apostando por la educación como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las nuevas generaciones. La iniciativa, que suma ya ocho años consecutivos, ha permitido beneficiar a miles de estudiantes de los niveles de preprimaria, primaria y secundaria. A lo largo de este tiempo, la entrega de pupitres se ha convertido en una actividad emblemática de la marca, consolidando un esfuerzo sostenido por mejorar las condiciones de aprendizaje en distintos puntos del territorio nacional.

Esta labor se desarrolla en alianza con el proyecto Dona un Aula de Canal 10, una colaboración estratégica que facilita la identificación de los centros educativos con mayores necesidades. Gracias a esta coordinación, el mobiliario llega a instituciones que requieren con urgencia espacios adecuados para la formación académica, maximizando así el impacto del recurso invertido. Cada pupitre entregado representa más que un mueble escolar; simboliza una oportunidad para que niños y jóvenes cuenten con un entorno digno que favorezca su concentración, comodidad y rendimiento. Sin embargo, la marca reconoce que las necesidades en el sector educativo siguen siendo altas y que el compromiso con la niñez hondureña debe mantenerse firme en el tiempo.