Ficohsa Seguros y brigada Duke Heart for Honduras impulsan cirugías cardíacas pediátricas

La brigada médica internacional Duke Heart for Honduras inició una nueva misión en Honduras con el objetivo de realizar intervenciones cardíacas pediátricas de alta complejidad y reforzar la capacitación del personal sanitario. La jornada se desarrolla del 22 al 28 de febrero en el Hospital María, Especialidades Pediátricas, donde se prevé atender a ocho niños con afecciones cardíacas complejas que requieren procedimientos altamente especializados. El equipo está integrado por 13 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, liderados por el especialista en cirugía cardíaca Joseph Turek y el endocrinólogo Michael Freemark, quien cuenta con más de cuatro décadas de experiencia. Además de las cirugías, la misión contempla actividades académicas en endocrinología, ampliando el impacto más allá del quirófano.

El programa fue creado e impulsado por los médicos hondureños Hugo Orellana y Alejandro Murillo, este último graduado de Duke University. Desde 2018, la iniciativa combina intervenciones quirúrgicas para pacientes de escasos recursos con procesos de formación destinados a fortalecer las capacidades del sistema público de salud. Entre 2022 y 2025, el programa ha concretado cirugías valoradas en más de 1.15 millones de dólares, beneficiando a 46 pacientes entre niños y adultos y capacitando a más de 60 profesionales de la salud. Estas cifras reflejan un modelo sostenido que no solo salva vidas, sino que deja capacidades instaladas en el país.