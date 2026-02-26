Espresso Americano: Coffee Lab inaugura en El Progreso una nueva era para los amantes del café

Espresso Americano, la marca que ha marcado la cultura del café en Honduras, anuncia la apertura de su concepto más exclusivo: Coffee Lab, ahora en el corazón de la Perla del Úlua. Este nuevo espacio llega para transformar la experiencia cotidiana de disfrutar una taza de café, combinando calidad, innovación y un ambiente diseñado para el ritmo de vida actual.
Ubicado estratégicamente en el Barrio Subirana, en la 15 calle y 2 avenida, frente a KFC y a una cuadra de Super Ocotepeque, el establecimiento se posiciona en una de las zonas de mayor dinamismo de la ciudad. Además de su moderna infraestructura, incorpora el servicio de autoservicio, pensado especialmente para quienes transitan por la carretera CA-13 y buscan practicidad sin renunciar al sabor y la excelencia.
Más que una cafetería, Coffee Lab se presenta como un centro de experiencia sensorial. El espacio ha sido diseñado para que cada visita sea un recorrido por el universo del café, desde su origen hasta la taza final. El ambiente contemporáneo y funcional responde a las necesidades de clientes que buscan comodidad, rapidez y un entorno atractivo para reuniones o momentos de pausa.
Uno de los elementos que distingue a este concepto es su enfoque en el origen y el proceso. Los visitantes podrán apreciar el arte del tueste gracias a su tostadora interna, donde el aroma del grano recién procesado se convierte en protagonista. Esta propuesta no solo eleva la experiencia del consumidor, sino que también refuerza el valor del conocimiento y la especialización cafetalera.
La llegada de Coffee Lab también representa un impulso para la economía local. Con esta apertura, Espresso Americano reafirma su compromiso con el desarrollo de El Progreso mediante la generación de empleos directos e indirectos, integrando talento local en un entorno profesional enfocado en la excelencia y la innovación.
Con esta nueva sede, la marca consolida siete Coffee Labs en el país y proyecta continuar su expansión en otras ciudades de Honduras. La apertura en El Progreso confirma su apuesta por acercar propuestas de alto nivel a distintas comunidades, fortaleciendo la tradición cafetalera nacional con una visión moderna y sostenible.