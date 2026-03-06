DKT Latam Norte: innovación en salud sexual y planificación familiar para Honduras

Con el objetivo de ampliar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y respaldados por evidencia científica, DKT Latam Norte anunció la introducción y fortalecimiento de su portafolio de productos en Honduras, marcando un paso estratégico en el impulso de la salud sexual y reproductiva en el país.

Reconocida como uno de los proveedores de anticoncepción más grandes del mundo, DKT trabaja bajo un modelo de mercadeo social dinámico que combina eficiencia, sostenibilidad e impacto social, ofreciendo a las parejas opciones anticonceptivas accesibles y confiables que contribuyen a la reducción de la mortalidad materna y a la prevención del VIH/SIDA.

”La ampliación de nuestro portafolio en Honduras responde a la necesidad de brindar alternativas de planificación familiar seguras e innovadoras. Creemos en un mundo donde todos los niños y niñas sean deseados, el sexo sea genial y las personas puedan ejercer su sexualidad con responsabilidad y libertad”, señaló Mario Flores, CEO de DKT LATAM Norte.

Portafolio de Productos en Honduras



El catálogo que DKT Latam Norte ofrece en el país incluye:

• SilverCare: Único dispositivo intrauterino sin hormonas y con núcleo de plata.

• Levoplant: Implante subdérmico.

• AMEU: Sistema de aspiración manual endouterina.

• Medfem: Anticonceptivo inyectable trimestral.

• Femiden: Tratamiento para endometriosis.

• Postpil: Pastilla anticonceptiva de emergencia, la primera registrada y comercializada en el país desde 2023.

Estas opciones están diseñadas para responder a distintas necesidades anticonceptivas bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.



Capacitación y Alianzas Estratégicas



”DKT ha sido un aliado estratégico para las mujeres al ampliar el acceso a opciones anticonceptivas innovadoras y accesibles, al mismo tiempo que promueve el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos y fortalece su autonomía”, señaló la Dra. Ana Ligia Chinchilla.

Además del acceso a productos, DKT LATAM Norte pone a disposición de los profesionales de la salud una plataforma gratuita de capacitación médica continua. Este espacio de actualización científica busca fortalecer las capacidades técnicas del personal médico y promover prácticas clínicas basadas en evidencia.

Denisse Beltrán, Directora de Marketing Clinical de DKT LATAM Norte, destacó: “Tratamos a las personas de manera correcta y creemos firmemente en la colaboración como motor de cambio. Nuestro compromiso es generar un impacto sostenible para todas las mujeres, trabajando de la mano con profesionales de la salud y aliados estratégicos en Honduras”.