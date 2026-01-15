Dimasa Ford y BAC impulsan una nueva forma de estrenar vehículo con la campaña “Tu rutina cambia, tu Ford se adapta”

Dimasa Ford, en alianza con BAC Credomatic, presenta la nueva campaña “Tu rutina cambia, tu Ford se adapta”, una propuesta comercial pensada para responder a las exigencias del estilo de vida actual y acompañar a quienes buscan un vehículo que evolucione al ritmo de su día a día. Esta iniciativa fue anunciada oficialmente en Tegucigalpa, marcando el inicio de un año cargado de oportunidades para quienes desean estrenar un Ford con beneficios diferenciados. El lanzamiento de la campaña se realizó en un evento exclusivo para medios de comunicación en el showroom de Dimasa Ford, donde se exhibieron los modelos Ford Explorer y Ford F-150, protagonistas de esta promoción. Ambos vehículos destacan por su diseño, tecnología y desempeño, cualidades que los posicionan como opciones ideales tanto para la ciudad como para los retos del trabajo y la aventura.

Como parte de esta alianza estratégica con BAC Credomatic, los clientes podrán acceder a beneficios exclusivos por tiempo limitado. Entre ellos se incluyen precio especial, tasa preferencial, opciones de financiamiento desde un 10% de prima, plazos de hasta 96 meses, cero comisión por desembolso y un bono especial preferencial, facilitando así el acceso a vehículos de alto rendimiento. Ford Explorer y Ford F-150 se consolidan como aliados para quienes valoran la potencia, la versatilidad y la innovación. Estos modelos ofrecen soluciones prácticas para diferentes estilos de vida, combinando confort, seguridad y tecnología avanzada, respaldados por la solidez y trayectoria de la marca Ford en el mercado automotriz.