Davivienda presenta la 3ra edición del Restaurant Tour, un recorrido gastronómico inolvidable

Davivienda anuncia con entusiasmo la llegada de la tercera edición del esperado Restaurant Tour, un evento que se ha consolidado como una de las experiencias gastronómicas más importantes de San Pedro Sula. Este recorrido culinario invita a los amantes de la buena mesa a disfrutar de una propuesta única, reuniendo a los restaurantes más reconocidos de la ciudad en un solo mes de sabor, creatividad y celebración.

Del 1 al 30 de noviembre, los comensales podrán deleitarse con menús especialmente diseñados para la ocasión en reconocidos establecimientos como Clementina, Sanu, Bagel Shop, Al Dente, Lima 51, Casa Nuova, El Manzano y Gastroteca, entre otros. Cada restaurante ofrecerá una experiencia distinta, combinando ingredientes de alta calidad, técnicas innovadoras y el sello característico de sus chefs.

El Restaurant Tour by Davivienda no solo destaca por su propuesta gastronómica, sino también por los beneficios exclusivos para los clientes del banco. Los tarjetahabientes Davivienda, tanto de crédito como de débito, disfrutarán de precios preferenciales al realizar sus pagos con las tarjetas de la entidad, incentivando así el consumo local y el disfrute de la gastronomía nacional con ventajas únicas.