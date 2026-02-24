Davivienda lanza campaña que convierte cada compra en una jugada ganadora con su nueva promoción

La emoción que une a familias, amigos y países enteros frente a una pantalla tiene nombre propio: fútbol. En el marco del evento deportivo más esperado del año, Davivienda presenta su nueva campaña de tarjetas “Eso que siente se llama Fútbol”, una iniciativa que premia la preferencia y confianza de sus clientes con atractivos incentivos. La promoción contempla más de dos millones de lempiras en premios y estará vigente de febrero a mayo de 2026. Durante este período, cada compra realizada con tarjetas de crédito o débito Davivienda se transforma en una oportunidad para ganar efectivo, bonos de consumo, tecnología y viajes internacionales.

En el segmento Upscale, los tarjetahabientes Platinum, Black, Signature e Infinite que alcancen una facturación mensual de 50,000 lempiras participarán por un gran premio de 500,000 lempiras en efectivo o acreditados a su cuenta de ahorro, además de ocho bonos de consumo de 50,000 lempiras cada uno. Los clientes con tarjetas Clásico y Oro podrán participar al facturar 30,000 lempiras mensuales, con la posibilidad de ganar 100,000 lempiras en efectivo o depositados en cuenta de ahorro, así como siete bonos de consumo de 30,000 lempiras. Asimismo, quienes utilicen tarjeta de débito y acumulen 20,000 lempiras en compras mensuales podrán optar a 100,000 lempiras acreditados a su cuenta.