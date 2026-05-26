Davivienda impulsa la innovación tecnológica en Honduras con la llegada de Espaciotec 2026

Las inscripciones para formar parte de este programa están oficialmente abiertas para emprendedores con propuestas innovadoras. Los interesados tienen hasta el 5 de julio de 2026 para registrar sus proyectos en la plataforma web oficial del programa. Espaciotec 2026 se presenta como una oportunidad fundamental para startups en etapas tempranas que necesitan validación y acompañamiento. El programa está diseñado para apoyar tanto a proyectos en fase de idea como a negocios que ya cuentan con un producto mínimo viable o un modelo en crecimiento, brindándoles un impulso necesario hacia la consolidación regional.

La metodología del programa ha sido rediseñada para ofrecer una experiencia práctica dividida en cinco módulos fundamentales. Estos bloques formativos guían a los emprendedores desde la identificación de problemas y la creación de soluciones hasta la ejecución ágil, la medición del encaje con el mercado y la comunicación estratégica de sus proyectos ante posibles aliados e inversionistas. Además de la formación técnica, esta edición incorpora novedades que enriquecen el proceso de aprendizaje. Los participantes podrán acceder a sesiones en vivo con expertos internacionales, masterclasses enfocadas en co-creación, espacios de networking estructurado y un bootcamp especializado en el levantamiento de capital, consolidando una oferta de valor integral.