CUSCATLAN, UNO y Pronto marcan un hito con conciertos exclusivos de Sebastián Yatra en Centroamérica

Banco CUSCATLAN, Estaciones UNO y Tiendas Pronto anunciaron el rotundo éxito de los conciertos exclusivos que llevaron a cabo en Honduras, Guatemala y El Salvador, protagonizados por el reconocido artista internacional Sebastián Yatra. La iniciativa marca un acontecimiento sin precedentes en Centroamérica, al convertir a estas tres marcas en las primeras de la región en unir esfuerzos para presentar a un artista de talla mundial como reconocimiento a la fidelidad de sus clientes. Los tres eventos reunieron a más de 20,000 asistentes, quienes disfrutaron de una experiencia diseñada minuciosamente para garantizar altos estándares de producción, seguridad y comodidad. Cada concierto integró activaciones de marca, logística integral y un montaje de primer nivel, reflejando el compromiso corporativo de ofrecer propuestas diferenciales que fortalezcan la relación con sus clientes.

El espectáculo de Sebastián Yatra se caracterizó por su profesionalismo, su energía constante y una evidente conexión con el público que llenó de entusiasmo cada recinto. El artista interpretó un repertorio especialmente curado para esta gira exclusiva, elevando la atmósfera del evento y consolidándolo como uno de los más memorables del año en la región. Tanto en Honduras como en Guatemala y El Salvador, el ambiente superó las expectativas de los asistentes, quienes destacaron la organización ejemplar y la cercanía que las marcas lograron generar a través de una experiencia compartida. Estos encuentros se convirtieron en un punto de referencia sobre cómo la música puede integrarse estratégicamente en iniciativas de valor para los consumidores.