CUSCATLAN, UNO y Pronto marcan un hito con conciertos exclusivos de Sebastián Yatra en Centroamérica

La iniciativa marca un precedente regional al unir a tres grandes marcas para premiar la fidelidad de sus clientes con experiencias únicas.

  • 26 de noviembre de 2025 a las 15:38
Banco CUSCATLAN, Estaciones UNO y Tiendas Pronto anunciaron el rotundo éxito de los conciertos exclusivos que llevaron a cabo en Honduras, Guatemala y El Salvador, protagonizados por el reconocido artista internacional Sebastián Yatra. La iniciativa marca un acontecimiento sin precedentes en Centroamérica, al convertir a estas tres marcas en las primeras de la región en unir esfuerzos para presentar a un artista de talla mundial como reconocimiento a la fidelidad de sus clientes.

Los tres eventos reunieron a más de 20,000 asistentes, quienes disfrutaron de una experiencia diseñada minuciosamente para garantizar altos estándares de producción, seguridad y comodidad. Cada concierto integró activaciones de marca, logística integral y un montaje de primer nivel, reflejando el compromiso corporativo de ofrecer propuestas diferenciales que fortalezcan la relación con sus clientes.

El espectáculo de Sebastián Yatra se caracterizó por su profesionalismo, su energía constante y una evidente conexión con el público que llenó de entusiasmo cada recinto. El artista interpretó un repertorio especialmente curado para esta gira exclusiva, elevando la atmósfera del evento y consolidándolo como uno de los más memorables del año en la región.

Tanto en Honduras como en Guatemala y El Salvador, el ambiente superó las expectativas de los asistentes, quienes destacaron la organización ejemplar y la cercanía que las marcas lograron generar a través de una experiencia compartida. Estos encuentros se convirtieron en un punto de referencia sobre cómo la música puede integrarse estratégicamente en iniciativas de valor para los consumidores.

Con esta propuesta regional, Banco CUSCATLAN, Estaciones UNO y Tiendas Pronto reafirman su liderazgo en el mercado centroamericano, impulsando acciones que van más allá de lo tradicional y que buscan construir relaciones significativas con sus distintos segmentos. La visión conjunta de las marcas se refleja en programas orientados a fortalecer la confianza y recompensar la preferencia de sus clientes.

Las tres compañías continuarán desarrollando proyectos de alcance regional que refuercen su innovación, su presencia estratégica y su conexión con los consumidores. Tras el éxito de estos conciertos exclusivos, se abre la puerta a nuevas iniciativas que seguirán elevando el estándar de lo que significa generar experiencias únicas y memorables en Centroamérica.

