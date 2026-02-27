La Copa del Mundo se vive en casa con Almacenes Tropigas con su “Cancha Naranja”

Con el objetivo de encender la pasión deportiva y convertirla en una experiencia de compra dinámica y cercana, Almacenes Tropigas presenta oficialmente Cancha Naranja, el territorio donde se vivirá la emoción del Mundial. La iniciativa transforma el espíritu futbolero en oportunidades concretas para que las familias se preparen con anticipación y disfruten cada partido desde la comodidad de su hogar.
La campaña ofrece una amplia variedad de productos ideales para estrenar antes del inicio del torneo: pantallas de última generación, equipos de sonido, barras de audio, refrigeradoras para abastecer las reuniones, salas y muebles para recibir a la familia, además de celulares, laptops y mucho más. La propuesta busca que cada cliente pueda armar su propia Cancha Naranja y convertir su casa en el mejor estadio.
Como parte del lanzamiento, por compras mayores a L2,499 los clientes participarán automáticamente en el sorteo de 20 set futboleros para crear un auténtico ambiente deportivo en casa. Quienes realicen sus compras al crédito triplicarán sus oportunidades de ganar, ampliando así las posibilidades de vivir el Mundial con equipamiento renovado y beneficios adicionales.
Los interesados pueden visitar cualquiera de las tiendas a nivel nacional o comunicarse vía WhatsApp al 3291-0128 para conocer promociones y detalles. Con Cancha Naranja, Almacenes Tropigas reafirma su compromiso de ofrecer más a sus clientes y de acompañarlos en cada momento especial, llevando la emoción del Mundial directamente a sus hogares.