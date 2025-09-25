Camas Serta y La Curacao presentan la nueva línea de colchones ultra cómodos Sleep True

Camas Serta, de Grupo Unicomer, y La Curacao han unido esfuerzos para presentar al mercado la nueva línea de colchones Sleep True, una propuesta que eleva el estándar del descanso. Esta colección ha sido diseñada con la más avanzada tecnología en confort, logrando un balance perfecto entre soporte y frescura. Cada colchón ha sido pensado para ofrecer una experiencia de descanso que favorezca la relajación y el bienestar del usuario. La línea Sleep True incluye dos modelos: Medio y Firme, ambos desarrollados para brindar un descanso más fresco gracias a la innovadora tecnología Cool Touch. Este sistema utiliza tejidos especiales que mantienen una sensación de frescura al tacto, ideal para quienes buscan dormir sin interrupciones durante toda la noche.

Además de su cualidad refrescante, estos colchones incorporan el Sistema Estabilizador para el Perímetro (SEP), que brinda soporte adicional en los bordes del colchón. Este detalle no solo aumenta la durabilidad del producto, sino que también ayuda a cuidar la postura del usuario, proporcionando una superficie de descanso más estable y segura. Cada modelo ofrece beneficios únicos para diferentes preferencias de descanso. El colchón Medio está equipado con el sistema Ultra Soft, que combina espumas de alto confort para quienes buscan suavidad y acogida. Por su parte, el modelo Firme integra la tecnología Orthopedic Support, confeccionada con fibras que proporcionan mayor soporte y firmeza, ideal para quienes priorizan un descanso con alineación ortopédica.