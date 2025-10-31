“Cada boleto cuenta”: la apuesta solidaria de Apostemos para Teletón

Apostemos presentó la campaña solidaria “Cada boleto cuenta”, una iniciativa que reafirma su compromiso con las causas sociales del país y que busca movilizar a miles de hondureños en apoyo a Fundación Teletón. La propuesta invita a todos los usuarios a convertirse en parte activa de un esfuerzo nacional que cada año transforma vidas y fortalece la red de atención a personas con discapacidad. Desde el 30 de octubre y hasta el 12 de diciembre, por cada boleto adquirido en Apostemos.hn o en cualquiera de los más de 3,500 puntos de venta Loto a nivel nacional, la empresa donará un lempira a Teletón. Este aporte se suma a la meta de 77.5 millones de lempiras que el país espera alcanzar, demostrando que la solidaridad puede expresarse incluso en acciones simples y cotidianas.

La iniciativa destaca el papel de Apostemos como una marca que busca generar impacto positivo más allá del entretenimiento. La compañía reitera que su participación en Teletón es un acto de responsabilidad social que refleja su filosofía de apoyar proyectos que beneficien directamente a las comunidades hondureñas. Con esta campaña, Apostemos invita a todos los ciudadanos a unirse y a hacer la diferencia. Cada boleto representa un gesto de apoyo para quienes dependen de los servicios de rehabilitación y acompañamiento que ofrece Fundación Teletón, y que año con año se mantienen gracias a la unión de miles de corazones solidarios.