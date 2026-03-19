Bites & Vibes regresa: Grupo Ficohsa impulsa la gastronomía y la vida cultural de Tegucigalpa

Grupo Ficohsa anunció la segunda edición de Bites & Vibes, una experiencia que celebra la gastronomía, la música y la vida cultural de la ciudad, y que se llevará a cabo el próximo 18 de abril en el Parque Cerro Juana Laínez, uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

En esta nueva edición, el evento reafirma su propósito de crear espacios que conecten a las personas a través de experiencias memorables, destacando el talento local y promoviendo una propuesta que combina cocina, entretenimiento y experiencias de marca en un ambiente al aire libre, seguro y vibrante.

Ficohsa Bites & Vibes reunirá a reconocidos restaurantes de Tegucigalpa, quienes presentarán propuestas diseñadas especialmente para el evento, ofreciendo a los asistentes una muestra diversa y creativa de la escena culinaria local.