El BCIE y la UNCDF se alían para impulsar financiamientos innovadores en Centroamérica

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo de Equipamiento de las Naciones Unidas (UNCDF) firmaron un Memorándum de Entendimiento en Bangkok, Tailandia. Este acuerdo sienta un marco de cooperación no exclusivo destinado a desarrollar e implementar soluciones financieras de impacto en la región centroamericana. La iniciativa conjunta busca hacer frente a las limitaciones de acceso al crédito que afectan de manera recurrente al tejido económico del istmo.
La alianza estratégica integra el conocimiento regional y la solidez crediticia del BCIE con la trayectoria técnica de la UNCDF en finanzas catalíticas. De esta manera, ambas organizaciones procuran mitigar los riesgos de inversión asociados a proyectos sostenibles y movilizar fondos públicos y privados hacia áreas prioritarias para el desarrollo regional. La cooperación abarcará desde la adaptación al cambio climático hasta el fortalecimiento del sector privado.
Entre los instrumentos financieros estipulados en el acuerdo figuran los mecanismos de distribución de riesgos, tales como las garantías parciales de crédito y el financiamiento combinado. Dichos mecanismos estarán dirigidos a ampliar la oferta crediticia para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Asimismo, se prevé canalizar inversiones de alto impacto hacia obras de infraestructura sostenible y conservación de la biodiversidad.
Gisela Sánchez, Presidente Ejecutiva del BCIE, destacó que esta colaboración representa una oportunidad clave para fortalecer la capacidad institucional de su entidad e impulsar esquemas financieros innovadores en los países miembros. Por su parte, Pradeep Kurukulasuriya, secretario ejecutivo de la UNCDF, resaltó la importancia de asumir riesgos iniciales mediante garantías para escalar soluciones eficientes y acelerar la llegada de capital a mercados emergentes.
El BCIE, institución multilaterial con 65 años de trayectoria y 15 países socios en América, Europa y Asia, ha suministrado aproximadamente el 50% de los fondos de la banca multilateral recibidos por Centroamérica en las últimas dos décadas. Avalado por sólidas calificaciones crediticias, el organismo busca afianzar su rol como motor de transformación económica e inclusiva en la región.
Por su lado, la UNCDF opera en más de 70 países desplegando instrumentos financieros que absorben riesgos para dinamizar la creación de empleo y el crecimiento equitativo. A través de esta sinergia con el BCIE, el fondo de la ONU aspira a catalizar el capital comercial e impulsar la participación de la banca multilateral en proyectos de alto impacto dentro del territorio centroamericano.