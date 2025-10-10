BCIE presenta su primer Informe Anual bajo el Marco de Bonos Sostenibles

El BCIE informó que Moody’s, mediante una Opinión de Segunda Parte Post-Emisión, ratificó que las asignaciones del Banco están totalmente alineadas con los Principios de Bonos Verdes y Sociales 2025 de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). Esta validación externa también reafirma la calificación “Muy Bueno” (SQS2) otorgada en noviembre de 2024, consolidando la credibilidad del marco de sostenibilidad del BCIE ante los inversionistas internacionales.

En cumplimiento de los lineamientos de la ICMA, el Banco se comprometió a publicar anualmente información sobre la asignación de recursos e impacto de sus proyectos elegibles. En este contexto, el BCIE migró de un esquema de reporte bono-por-bono a un enfoque de portafolio, reflejando su expansión y madurez institucional. El informe, que abarca las operaciones al 31 de diciembre de 2024, sienta las bases para futuras publicaciones con una visión más integral y estratégica.

Durante 2024, el BCIE emitió cinco bonos sostenibles por un monto total equivalente a US$943 millones, incluyendo su primer bono de sostenibilidad y el primer bono de Salud Materna. Desde 2019, la institución ha realizado 28 emisiones por un total de US$5,400 millones, de los cuales 26 permanecían vigentes al cierre de 2024. Estas operaciones, distribuidas en ocho monedas distintas, reflejan el crecimiento y la diversificación del Banco en los mercados internacionales de capital.

Los recursos captados se destinaron completamente a proyectos elegibles, con nuevas aprobaciones que superaron los US$1,700 millones en 2024. Estas inversiones abarcaron áreas clave como energía renovable, infraestructura básica, seguridad alimentaria, gestión del agua y adaptación al cambio climático. El informe también ofrece datos cuantitativos y cualitativos sobre el impacto ambiental y social de las iniciativas, respaldados por el Sistema de Evaluación de Impacto en el Desarrollo del BCIE.

Mirando hacia 2025, el BCIE mantiene el ritmo ascendente de su estrategia sostenible con la emisión de cinco bonos ASG por US$2,700 millones, incluyendo bonos azules, sociales y de salud. Con un total histórico de 33 emisiones por US$8,100 millones, el Banco reafirma su papel como líder regional en la movilización de recursos para el desarrollo sostenible y el bienestar de los países miembros.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Lee el reporte completo aquí.