Basilios llegó a Siguatepeque con su tienda número 29

Siguatepeque, Honduras.- Basilios, la reconocida panadería, repostería y pastelería hondureña, continúa compartiendo la felicidad con más familias hondureñas al inaugurar su tienda número 29, ahora en Centro Comercial Los Mangos, Siguatepeque.

La apertura oficial se realizo el 7 de noviembre., con un ambiente lleno de alegría, degustaciones y sorpresas para todos los que visitaron la nueva sucursal. Con esta inauguración, Basilios reafirma su compromiso de acercarse a cada rincón del país con productos de calidad, elaborados con amor y con el sabor tradicional que ha conquistado a generaciones.

“Nos llena de orgullo llegar a Siguatepeque, una ciudad cálida y unida, para compartir nuestra pasión por el pan y los pasteles. Queremos ser parte de los momentos especiales de cada familia y seguir llevando felicidad a través de nuestros productos”, expresó Ana Gabriela Napki, jefa de mercadeo de Basilios.

La nueva tienda ofrecerá la variedad que caracteriza a Basilios: pasteles helados y tradicionales, panadería blanca y francesa, postres y bebidas frías y calientes, en un ambiente acogedor que invita a disfrutar y compartir.

Con presencia en ciudades como Tegucigalpa, Danlí, Comayagua, Valle de Ángeles y Choluteca, Basilios sigue creciendo con la visión de convertirse en la panadería y pastelería top of mind de Honduras, reconocida por su calidad, atención al cliente y excelencia en servicio.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¡Basilios llega a Siguatepeque para compartir la felicidad!