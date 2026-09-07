Banco Atlántida realiza el segundo sorteo de la promoción “Premiamos tu esfuerzo”

En las instalaciones del Salón Cultural de Plaza Bancatlán, Banco Atlántida llevó a cabo el segundo sorteo de su destacada campaña publicitaria “Premiamos tu esfuerzo”. La iniciativa busca fortalecer e incentivar la cultura del ahorro entre los hondureños, al tiempo que recompensa la preferencia y confianza depositada por sus cuentahabientes a nivel nacional e internacional.

La jornada contó con la conducción de los presentadores César Enamorado y Ana Lucía Hernández, acompañados por ejecutivos de la institución financiera y representantes de medios de comunicación. Asimismo, el acto oficial dispuso de la presencia de autoridades encargadas de dar fe y legalidad a la tómbola electrónica, garantizando la transparencia del proceso de selección. El programa incluyó la participación de varios afortunados del primer sorteo, quienes compartieron sus testimonios de impacto financiero con la audiencia presente. En un gesto simbólico de continuidad y entusiasmo, estos mismos clientes fueron los encargados de presionar el botón de inicio de la tómbola digital para elegir a los nuevos agraciados.

Dentro del segmento de Banca de Personas, un total de 40 clientes resultaron favorecidos en esta segunda edición. La distribución abarcó a 15 ganadores de L10,000, 10 de L20,000, cinco de L50,000 y cinco de L100,000, sumados a cinco afortunados que recibieron consolas PlayStation 5. Por otro lado, el sector empresarial y emprendedor también recibió un importante respaldo mediante el segmento de Banca Comercial Pyme. Un grupo de 10 empresarios fueron galardonados con incentivos individuales de L50,000 en efectivo, dinamizando de esta manera el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios locales.