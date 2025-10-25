Banco Atlántida inaugura nueva agencia en la Plaza Masdeval, en el Boulevard Mackey, SPS

Banco Atlántida continúa consolidando su compromiso con el desarrollo económico y la cercanía a sus clientes al inaugurar su nueva agencia en Plaza Masdeval, en San Pedro Sula. Con esta apertura, la institución busca fortalecer su presencia en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, ofreciendo a los sampedranos un punto más accesible para realizar sus gestiones financieras con comodidad y confianza.
Ubicada estratégicamente en el Boulevard Mackey, la nueva agencia está diseñada para brindar una experiencia moderna y eficiente a los usuarios. En sus instalaciones, los clientes podrán realizar depósitos, retiros, pagos de remesas y de servicios, además de tramitar tarjetas de crédito Atlántida y acceder a una amplia gama de productos financieros que facilitan su vida diaria.
El espacio cuenta con un equipo de profesionales capacitados para ofrecer asesoría personalizada, garantizando que cada visitante reciba la atención y orientación que necesita. La infraestructura combina comodidad, tecnología y seguridad, reafirmando los altos estándares de servicio que caracterizan a Banco Atlántida.
La agencia de Plaza Masdeval atenderá al público de lunes a sábado, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, adaptándose a las rutinas y necesidades de sus clientes. De esta manera, la institución amplía sus horarios para ofrecer mayor flexibilidad y conveniencia a quienes buscan soluciones financieras de confianza.
“En Banco Atlántida, estamos comprometidos en seguir fortaleciendo nuestra presencia en esta ciudad que impulsa el desarrollo, acompañando a las familias, a las empresas y a los grandes proyectos que generan empleo y oportunidades, reforzando nuestro enfoque de una banca más inclusiva para todos los hondureños”, expresó el licenciado Gustavo Zúniga, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas.
Con esta nueva apertura, Banco Atlántida reafirma su compromiso con la innovación y el crecimiento del país, acercando sus servicios allá donde los hondureños más los necesitan. La expansión en San Pedro Sula representa un paso más en su misión de fortalecer la relación con sus clientes y contribuir activamente al progreso económico de la región.