Banco Atlántida inaugura nueva agencia en la Plaza Masdeval, en el Boulevard Mackey, SPS

Banco Atlántida continúa consolidando su compromiso con el desarrollo económico y la cercanía a sus clientes al inaugurar su nueva agencia en Plaza Masdeval, en San Pedro Sula. Con esta apertura, la institución busca fortalecer su presencia en una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad, ofreciendo a los sampedranos un punto más accesible para realizar sus gestiones financieras con comodidad y confianza. Ubicada estratégicamente en el Boulevard Mackey, la nueva agencia está diseñada para brindar una experiencia moderna y eficiente a los usuarios. En sus instalaciones, los clientes podrán realizar depósitos, retiros, pagos de remesas y de servicios, además de tramitar tarjetas de crédito Atlántida y acceder a una amplia gama de productos financieros que facilitan su vida diaria.

El espacio cuenta con un equipo de profesionales capacitados para ofrecer asesoría personalizada, garantizando que cada visitante reciba la atención y orientación que necesita. La infraestructura combina comodidad, tecnología y seguridad, reafirmando los altos estándares de servicio que caracterizan a Banco Atlántida. La agencia de Plaza Masdeval atenderá al público de lunes a sábado, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, adaptándose a las rutinas y necesidades de sus clientes. De esta manera, la institución amplía sus horarios para ofrecer mayor flexibilidad y conveniencia a quienes buscan soluciones financieras de confianza.