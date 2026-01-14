Banco Atlántida cierra con éxito sus promociones “Multiplica tus ahorros” y “Duplica tus Remesas”

Banco Atlántida inició el año compartiendo buenas noticias a sus clientes al realizar el tercer y último sorteo de las promociones “Multiplica tus ahorros” y “Duplica tus Remesas”, iniciativas creadas para reconocer y agradecer el esfuerzo de quienes confían en el banco #1 en depósitos para proteger y hacer crecer su dinero. Este sorteo tuvo como momento principal la selección del gran ganador de L150,000 lempiras, además de ocho ganadores de L50,000 lempiras por incrementar y mantener sus ahorros durante el último mes de la promoción, así como 15 clientes que duplicaron su remesa al recibirla directamente en su cuenta de ahorro.

Los ganadores de esta gran promoción no solo incrementaron sus depósitos, sino que los mantuvieron durante toda la vigencia de la promoción, desarrollada del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2025. Los tres sorteos se realizaron en el Salón Cultural Plaza Bancatlán, de esta capital; el último sorteo se llevó a cabo en presencia de autoridades del banco y representantes legales, quienes garantizaron la transparencia y legalidad del proceso, asimismo llegaron invitados especiales y medios de comunicación.

70 clientes ganadores Durante la vigencia de la promoción se entregaron L1.8 millones de lempiras en premios, beneficiando a 70 clientes. Para Banco Atlántida, más que una promoción para agradecer la preferencia representa una oportunidad para impactar de forma positiva en la vida de sus clientes, tanto de quienes residen en Honduras como de aquellos compatriotas que se encuentran en el extranjero.

Promociones que reconocen el esfuerzo Gustavo Zúñiga, Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas de Banco Atlántida, expresó: “En Banco Atlántida creemos que el ahorro es una herramienta clave para construir un mejor futuro. Por eso diseñamos promociones que reconozcan el esfuerzo diario de nuestros clientes y los acerquen a cumplir sus metas personales y familiares. Iniciar este nuevo año entregando premios es una forma de agradecer la confianza que miles de hondureños depositan en nosotros”.