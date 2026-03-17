BAC entrega el primer millón de lempiras en su promoción de ahorro “La pregunta del millón”

BAC reafirmó su compromiso con el bienestar financiero de los hondureños al realizar la entrega oficial del primer premio de un millón de lempiras este 30 de enero de 2026. Esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que busca incentivar el hábito del ahorro y fortalecer la cultura financiera en el país a través de incentivos significativos para sus usuarios. La campaña “La Pregunta del Millón” se mantiene vigente desde el 10 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026. Durante este periodo, tanto clientes nuevos como existentes tienen la oportunidad de participar ahorrando en diversas modalidades de cuentas, ya sea en lempiras o dólares, incluyendo opciones como Planilla, Remesas, Gold y Platinum.

Para participar, los interesados deben inscribirse en el sitio oficial de la promoción. La mecánica de acumulación de boletos electrónicos es sencilla: la apertura de una cuenta de forma digital otorga automáticamente cinco boletos, mientras que por cada 500 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual se suma un boleto adicional, aumentando así las posibilidades de ganar. Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras, destacó que esta promoción busca reconocer los hábitos de ahorro responsables y constantes de sus clientes. Asimismo, extendió una invitación a la población para inscribirse y participar por los dos sorteos restantes que se llevarán a cabo en los meses de febrero y mayo.