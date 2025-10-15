BAC cierra con éxito su campaña ‘Disfruta para Salvar’ a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer

BAC celebró con éxito el cierre de la sexta edición de su campaña “Disfruta para Salvar”, una iniciativa que fusiona la pasión por la gastronomía con la solidaridad, a beneficio de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Este proyecto, que ha ganado gran reconocimiento en el país, busca demostrar que un momento de disfrute también puede transformarse en un acto de generosidad y esperanza para quienes más lo necesitan.

Por más de tres décadas, BAC ha mantenido un compromiso constante con la Fundación, acompañándola en diversas iniciativas solidarias como conciertos benéficos, campañas especiales, cargos automáticos y su plataforma digital Yo Me Uno. En esta sexta edición de “Disfruta para Salvar”, el banco volvió a invitar a los hondureños a compartir en familia o con amigos en los restaurantes aliados, con la convicción de que cada comida puede cambiar vidas. Por cada transacción realizada con tarjetas BAC, la institución apadrinó a un niño con cáncer por dos meses, reafirmando su propósito de generar un impacto positivo en la sociedad.

Este esfuerzo solidario trasciende lo económico, ya que contribuye directamente al bienestar integral de los niños que luchan contra el cáncer. Gracias a los aportes, la Fundación puede garantizar atención médica oportuna, tratamientos especializados y los insumos necesarios para continuar la batalla. Asimismo, se brinda acompañamiento emocional y apoyo a las familias, fortaleciendo la esperanza y la unión en medio de los desafíos que impone la enfermedad. Cada transacción se convierte así en una muestra tangible de empatía y compromiso comunitario.