Almacenes Tropigas lanza su esperado Tropichonguengue con grandes descuentos navideños

Almacenes Tropigas se adelanta al espíritu festivo con el anuncio de su tradicional y esperado Tropichonguengue, una promoción que cada año marca el inicio oficial de la temporada navideña para miles de familias hondureñas. La cadena de tiendas, reconocida por su amplia variedad de productos y facilidades de compra, vuelve a posicionarse como una de las opciones predilectas para renovar el hogar y adquirir los mejores regalos. Este diciembre, Tropigas sorprende al público con descuentos de hasta 50% durante el Tropichonguengue navideño, una campaña que estará vigente del 12 al 21 de diciembre a nivel nacional. Los clientes podrán encontrar ofertas especiales, planes de crédito accesibles y un servicio al cliente que destaca por su cercanía y atención personalizada.

Gracias al programa de financiamiento CrediKong, los hondureños tendrán la oportunidad de llevarse los artículos que desean sin complicaciones y aprovechando al máximo los descuentos de temporada. Desde tecnología de última generación hasta muebles, línea blanca, camas, motocicletas y mucho más, la variedad de opciones convierte cada visita en una experiencia práctica y atractiva. Como incentivo adicional, los nuevos clientes que realicen su primera compra al crédito podrán recibir bonos navideños de hasta 2,000 lempiras. Esta recompensa también está disponible para clientes establecidos que decidan reactivar su crédito, un beneficio que suma al valor total de la promoción.