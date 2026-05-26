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Almacenes Tropigas inaugura la temporada futbolera con el lanzamiento de La Cancha Naranja

Este lanzamiento promete transformar la experiencia de los aficionados, ofreciendo condiciones especiales y beneficios exclusivos durante toda la temporada deportiva.

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 15:11
Almacenes Tropigas inaugura la temporada futbolera con el lanzamiento de La Cancha Naranja

La reconocida cadena comercial ha dado el pitazo inicial a su nueva campaña mundialista, diseñada para que los hogares hondureños vivan la máxima fiesta del fútbol con la mejor tecnología y comodidad.

El evento de presentación, realizado en un ambiente que emulaba un estadio, contó con la presencia de medios, aliados y ejecutivos. La iniciativa busca acercar a las familias hondureñas a equipos de vanguardia para disfrutar cada encuentro con la mayor calidad y emoción posible.

La Cancha Naranja representa la síntesis entre la pasión por el deporte y la unión familiar, permitiendo que los clientes se preparen desde ahora para los partidos. La propuesta comercial integra productos de alta gama con facilidades de crédito diseñadas para ajustarse a las necesidades de los hogares en el país.

Almacenes Tropigas inaugura la temporada futbolera con el lanzamiento de La Cancha Naranja

Como parte central de la oferta, los consumidores encontrarán pantallas de última tecnología y equipos de sonido envolventes, elementos esenciales para vivir la experiencia del estadio desde casa. Estos artículos se complementan con combos mundialistas especialmente configurados y promociones exclusivas.

Una de las ventajas competitivas de esta campaña es la facilidad financiera que otorga a los usuarios. Aquellos que realicen sus compras al crédito entre el 25 y el 31 de mayo tendrán el beneficio de comenzar a pagar su primera cuota hasta el mes de julio, facilitando el acceso a la renovación de equipos.

Almacenes Tropigas inaugura la temporada futbolera con el lanzamiento de La Cancha Naranja

La fidelidad de los clientes también será recompensada mediante la activación de dinámicas especiales. Entre los atractivos adicionales destaca el sorteo semanal de una motocicleta marca AKT, incentivando a quienes decidan unirse a esta experiencia mundialista de Almacenes Tropigas.

Con este despliegue comercial, la empresa reafirma su compromiso de llevar innovación y entretenimiento a los hogares, asegurando que cada compra sea una celebración. Tal como destaca la marca, cuando el fútbol comienza, también inician las ofertas de campeonato en todos sus establecimientos a nivel nacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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