Almacenes Tropigas inaugura la temporada futbolera con el lanzamiento de La Cancha Naranja

El evento de presentación, realizado en un ambiente que emulaba un estadio, contó con la presencia de medios, aliados y ejecutivos. La iniciativa busca acercar a las familias hondureñas a equipos de vanguardia para disfrutar cada encuentro con la mayor calidad y emoción posible. La Cancha Naranja representa la síntesis entre la pasión por el deporte y la unión familiar, permitiendo que los clientes se preparen desde ahora para los partidos. La propuesta comercial integra productos de alta gama con facilidades de crédito diseñadas para ajustarse a las necesidades de los hogares en el país.

Como parte central de la oferta, los consumidores encontrarán pantallas de última tecnología y equipos de sonido envolventes, elementos esenciales para vivir la experiencia del estadio desde casa. Estos artículos se complementan con combos mundialistas especialmente configurados y promociones exclusivas. Una de las ventajas competitivas de esta campaña es la facilidad financiera que otorga a los usuarios. Aquellos que realicen sus compras al crédito entre el 25 y el 31 de mayo tendrán el beneficio de comenzar a pagar su primera cuota hasta el mes de julio, facilitando el acceso a la renovación de equipos.