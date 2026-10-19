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Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 contará con apoyo de la Policía Municipal

“Les digo a los ciclistas que estén tranquilos porque va a haber seguridad”, expresó Carlos Ayestas, supervisor de la Policía Municipal, al referirse a la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026.

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:10
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