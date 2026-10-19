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Marlon García conmueve al hablar de su salud y su pasión por el ciclismo
“Mi mejor medicamento es el ciclismo”. Marlon García no pudo contener la emoción al hablar de su salud durante el podio de la Vuelta Ciclística EL HERALDO. El ciclista ha conquistado cuatro campeonatos en su categoría.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:10
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