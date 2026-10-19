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Grupo Scout volverá a acompañar la Vuelta Ciclística EL HERALDO

¡Más de 10 años pedaleando junto a esta fiesta deportiva! Alejandra Flores destacó el compromiso del Grupo Scout, que volverá a apoyar la logística de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026.

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:10
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