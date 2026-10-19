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Marco Tulio Carrasco reafirma el apoyo de la Alcaldía a la Vuelta Ciclística

La Alcaldía reafirmó su respaldo a la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026. Marco Tulio Carrasco destacó el impacto de este tipo de iniciativas y aseguró que están preparados para apoyar en la logística y operación del evento.

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:10
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