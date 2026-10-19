  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

GES dice presente en la edición 15 de la Vuelta Ciclística EL HERALDO

El compromiso continúa. Fernando Martínez, subgerente de GES, aseguró que este año la empresa mantendrá su respaldo a la Vuelta Ciclística EL HERALDO.

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:10
El Heraldo Videos