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Nair Salgado confirma el apoyo de la Cruz Roja a la Vuelta Ciclística

La seguridad y la asistencia son parte de la fiesta del ciclismo. La Cruz Roja Hondureña acompañará una vez más la Vuelta Ciclística EL HERALDO para atender a los participantes.

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:10
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