  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

“Un policía me disparó”: padrastro reveló últimas palabras de su hijastro en Trojes

Santos Saúl Gómez relató que su hijastro fue atacado mientras dormía en Trojes. Según contó, antes de morir el joven le dijo que un policía le había disparado alrededor de las 11 de la noche.

  • 13 de noviembre de 2025 a las 12:03
El Heraldo Videos