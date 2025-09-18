  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Niños muertos en incendio serán entregados tras identificación por ADN

Los cuerpos de los niños que murieron en un incendio en la Colonia Suyapa serán entregados a sus familiares únicamente después de completar la identificación mediante análisis y pruebas de ADN.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 12:09
El Heraldo Videos