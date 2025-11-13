  1. Inicio
Joven de 18 años hallado muerto en Talanga tras desaparecer días antes

Albert Isaid Romero López, de 18 años, fue encontrado muerto en Talanga tras varios días de desaparición. Su familia relató que lo habían aconsejado sobre malos hábitos, pero no hizo caso. Autoridades investigan las circunstancias del hecho.

  • 13 de noviembre de 2025 a las 12:02
