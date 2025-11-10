  1. Inicio
Hallan enterrada a Claudia Aceituno tras tres meses desaparecida

El cuerpo de Claudia Aceituno fue encontrado en su propia vivienda en la Aldea Suyapa, Tegucigalpa. Su pareja es el principal sospechoso, presuntamente la enterró y convivió con el cadáver durante tres meses. La comunidad exige justicia ante este estremecedor crimen.

  • 10 de noviembre de 2025 a las 14:43
El Heraldo Videos