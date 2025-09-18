  1. Inicio
Colonia Suyapa: dos niños mueren en incendio; cuerpos se entregarán en una semana

Un cortocircuito provocó un incendio en una vivienda de madera en la Colonia Suyapa, donde dos niños perdieron la vida mientras dormían. Sus cuerpos serán entregados a la familia dentro de siete días.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 12:09
El Heraldo Videos