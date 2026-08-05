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Serna resalta el optimismo y liderazgo de los estudiantes participantes

Para René Soto, de Serna, el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente dejó una gran enseñanza: los niños tienen el potencial de convertirse en agentes de cambio para Honduras.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:08
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