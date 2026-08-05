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Decoas llama a mantener los hábitos ambientales tras Escuelas Amigables con el Ambiente

Para Sandra Tejada, de Decoas, el verdadero éxito de Escuelas Amigables con el Ambiente será que los niños conviertan en hábitos el ahorro de agua, el reciclaje, el uso responsable de la energía y el cuidado de los espacios.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:08
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