EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Iker Izaguirre: "Es importante devolverle la vida a las zonas verdes de Honduras"
Iker Izaguirre compartió un mensaje de conciencia ambiental durante el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, resaltando la importancia de proteger y recuperar los espacios naturales del país.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:08
El Heraldo Videos
Videos entretenimiento
La inesperada petición de Cristiano y Georgina para su boda
José Matute
Videos mundo
Asesinan a tiktoker César Gastélum durante transmisión en vivo en México
Reuters
Videos sucesos
Adulta mayor de 96 años muere carbonizada en incendio en San Manuel, Cortés
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Dos masacres dejan nueve muertos en cinco días en el norte de Honduras
José Matute
Videos entretenimiento
La historia de Kennia Mondragón, el rostro de Miss Francisco Morazán que busca la corona nacional
Alejandra Rivera
Videos deportes
‘Vozinha’, un refuerzo que cayó del cielo a Colo Colo como su camiseta en la bienvenida
Agencia EFE
Videos
Cámara capta ataque contra empresario en Danlí
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Sembrando valores y cuidando la naturaleza: así fue la clausura de las Escuelas Amigables con el Ambiente
José Matute
Videos entretenimiento
Experiencia, preparación elegancia Stephie Morel, Miss Cortés va por la corona de Miss Honduras 2026
José Matute
Videos Honduras
Investigan posibles anomalías en decenas de procesos de adopción en Honduras
Mario Ramírez
Videos Honduras
Congreso Nacional inicia revisión de la Ley para la Gestión Integral de Residuos en Honduras
Elvis Mendoza
Videos sucesos
"No quiero que salga libre": padre denuncia agresión de su propio hijo en La Ceiba
Carlos Molina