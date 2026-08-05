  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Iker Izaguirre: "Es importante devolverle la vida a las zonas verdes de Honduras"

Iker Izaguirre compartió un mensaje de conciencia ambiental durante el proyecto Escuelas Amigables con el Ambiente, resaltando la importancia de proteger y recuperar los espacios naturales del país.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:08
El Heraldo Videos