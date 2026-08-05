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Cámara capta ataque contra empresario en Danlí

Un nuevo video de una cámara de seguridad ubicada dentro del agente bancario de Danlí, donde murió Jorge Luis Castellanos Sosa, fue dado a conocer en las últimas horas. Video cortesía

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 21:08
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