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Niños de la Escuela Lempira llevan un mensaje de conciencia ambiental a Honduras

El estudiante Carlos Josué López, de la Escuela Lempira, destacó la importancia de aprender a reciclar y reutilizar para proteger la naturaleza.

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 16:08
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